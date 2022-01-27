Новокузнечанин опубликовали в Сети видео, снятое у дома №11 на улице Шункова. На кадрах видно, что вокруг колес припаркованных автомобилей образовался ледяной "капкан". Кроме того, на камеру попала дорога, покрытая толстым слоем наледи, образовавшейся из-за растекшейся воды.
‒ Обратились в администрации города и Области за разъяснением. Ответили, что это грунтовые воды. Такое ощущение, что у нас уже весна в минусовые температуры. Решать вопрос отказались, ‒ сообщает автор ролика.
Комментаторы предположили, что причиной выхода грунтовых вод стало нарушение или естественного истока из-за недостатка снега.
Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
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