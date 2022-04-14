Новокузнечане обнаружили незаконную свалку с опасными отходами на пути к школе

В южной столице Кузбасса на пути к школе №43 местные жители наткнулись на незаконную свалку, где складируются твердые коммунальные отходы и куда неизвестные сливают содержимое ассенизаторских машин, уточнил автор поста во "ВКонтакте".

Со слов горожанина, речь идет о территории на улице Жасминная в Куйбышевском районе.

– Ранее рассказывали Вам, о том, как сложно и опасно добираться до Школы №43. И вот, новая находка, примерно в том же месте! – выразил мнение интернет-пользователь.

Судя по кадрам, посреди ветвей невысоких деревьев хаотично разбросаны различного рода отходы. В большой кучке можно заметить поломанный красный диван, автомобильные шины, пластиковые бутылки и даже мужские кроссовки.