Новокузнечане обнаружили на улице одинокого трехлетнего ребенка

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Маленький мальчик привлек внимание жителей южной столицы Кузбасса.

Супружеская пара новокузнечан отправилась на работу ранним утром. Было около 05:00 часов, когда горожане заметили во дворе ребенка без присмотра. Опасаясь за его безопасность, пара обратилась в полицию. Выяснилось, что мать трехлетнего мальчика обнаружила его пропажу по пробуждении. Ребенок смог самостоятельно открыть дверь и пошел гулять, пока все в квартире спали.


В отношении мамы мальчика был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы направлены в комиссию ПДН.


Семью юного новокузнечанина поставили на профилактический учет.

Да!
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