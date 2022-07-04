Новокузнечане обнаружили на улице одинокого трехлетнего ребенка

Супружеская пара новокузнечан отправилась на работу ранним утром. Было около 05:00 часов, когда горожане заметили во дворе ребенка без присмотра. Опасаясь за его безопасность, пара обратилась в полицию. Выяснилось, что мать трехлетнего мальчика обнаружила его пропажу по пробуждении. Ребенок смог самостоятельно открыть дверь и пошел гулять, пока все в квартире спали.

В отношении мамы мальчика был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы направлены в комиссию ПДН.

Семью юного новокузнечанина поставили на профилактический учет.