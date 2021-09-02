Новокузнечане насторожились после сообщений о полном отключении воды

Согласно информации в распространяемых сообщениях, в ближайшее время в Новокузнецке полностью перекроют водоснабжение из-за аварии на сетях "Кузбасской энергосетевой компании" (КЭнК). Жители города пересылают друг другу сведения, по которым на обслуживающей почти весь Новокузнецк водонасосной станции канализации произошло отключение.

По данным КЭнК, распространяемые сообщения не совсем правдивы: в 9:08 действительно произошло аварийное отключение, но работа была восстановлена спустя 38 минут.

При этом в новокузнецком "Водоканале" пояснили, что подача холодного водоснабжения была и остается бесперебойной, никаких сбоев не происходило, сообщает VSE42.Ru.