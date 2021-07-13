Новокузнечане начали жаловаться на присутствие запаха тины в воде

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После сообщений о неприятном запахе воды, поступивших главе южной столицы Кузбасса в соцсетях, власти обратились в Водоканал, специалисты которого организовали проверку. О ее результатах мэр сообщил в Instagram.

В ходе работы сотрудники учреждения проанализировали поступившие сообщения и определили дислокацию проблемы по адресам заявителей, отметил мэр. В итоге, было установлено, что никаких технологических сбоев в водоснабжения нет, а запах вызван природным явлением – цветением воды, произошедшим из-за повышения температуры воздуха и водоемов в начале июля 2021 года.

- В настоящий момент качество поставляемой воды постоянно контролируется Водоканалом. Никаких отклонений от нормативных показателей не отмечается. Сбоев в технологических процессах – нет, - отметил градоначальник в публикации.

Тем не менее, контроль за качеством воды все равно был усилен в организации. Для соответствующих мероприятий привлекаются независимые лаборатории и специалисты Территориального отдела Роспотребнадзора, уточнил Кузнецов.


Однако горожане начали жаловаться на качество воды и под указанной публикацией главы Новокузнецка. Кроме запаха тины, как следует из некоторых комментариев, местные жители чувствуют и плесень, от потребления воды остается неприятный привкус, некоторые пишут, что ей "невозможно" и умываться. Тем не менее, как следует из результатов анализа, вода в городе безопасна, а также соответствует всем нормативам, согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


В своем сообщении градоначальник также подчеркнул, что на самих же сооружениях, которые эксплуатируются в водоочистительной деятельности, проводятся необходимые технологические мероприятия, направленные на ликвидацию неприятного запаха и привкуса питьевой воды.

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