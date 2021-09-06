Новокузнечане начали новый сезон регулярного чемпионата ВХЛ с победы над хоккеистами из Тюмени

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Накануне в минувшее воскресенье, 5 сентября, кузбасские хоккеисты встретились на льду с соперниками из Тюмени в рамках нового сезона регулярного чемпионата ВХЛ.

Первая игра сезона завершилась победой земляков. Тюменский "Рубин" потерпел от ХК "Металлург" поражение с разницей в одну шайбу при счете 2:1.


В ходе игры уроженцы Кузбасса заняли уверенную позицию атакующих и уже на 11 минуте встречи во второй раз пробили оборону соперников. Победа оказалась для новокузнецких хоккеистов первой в новом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ.

Здорово отыграл наш вратарь, защитники в нужный момент подчищали и, в принципе, те два гола, которые мы забили в первом периоде, их оказалось достаточно, дал комментарий главный тренер “Металлурга” Эдуард Занковец.

Сейчас хоккеисты шахтерского края ведут подготовку к предстоящему матчу с москвичами. Игра со столичным клубом "Звезда" по расписанию назначена на вторник, 7 сентября.

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