Новокузнечане на двое суток лишатся холодной воды

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В некоторых районах южной столицы Кузбасса в домах местных жителей на несколько суток пропадет холодная вода.

В предстоящую пятницу, 30 июля, с 22:00 по местному времени часть горожан из Новокузнецка лишится на два дня холодной воды. Речь идет о жителях Центрального, Куйбышевского и Кузнецкого районов.


Стоит отметить, что в Центральном (кроме домов на сквере Ермакова) и Куйбышевском районах вода в это время будет подаваться, но только до третьего этажа жилых построек. При этом холодные краны будут пустыми в домах, расположенных в Дальнем Куйбышево, за вокзалом, Точилино, Редаково и микрорайоне Листвяги, в Кузнецком районе и на Форштадте.


Специалисты возобновят подачу холодной воды уже в воскресенье, 1 августа, до 14:00, сообщает Водоканал города. В назначенное время будут проводиться плановые ремонтные работы на магистральных водоводах.

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