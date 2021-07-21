Новокузнечане на двое суток лишатся холодной воды

В предстоящую пятницу, 30 июля, с 22:00 по местному времени часть горожан из Новокузнецка лишится на два дня холодной воды. Речь идет о жителях Центрального, Куйбышевского и Кузнецкого районов.

Стоит отметить, что в Центральном (кроме домов на сквере Ермакова) и Куйбышевском районах вода в это время будет подаваться, но только до третьего этажа жилых построек. При этом холодные краны будут пустыми в домах, расположенных в Дальнем Куйбышево, за вокзалом, Точилино, Редаково и микрорайоне Листвяги, в Кузнецком районе и на Форштадте.

Специалисты возобновят подачу холодной воды уже в воскресенье, 1 августа, до 14:00, сообщает Водоканал города. В назначенное время будут проводиться плановые ремонтные работы на магистральных водоводах.