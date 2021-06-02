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Новокузнечане массово пожаловались на грубые проверки пассажиров автобусов

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В социальных сетях жители южной столицы Кузбасса массово пожаловались на внезапные проверки общественного транспорта, в ходе которых контролеры штрафуют безбилетников, а также останавливают транспорт и применяют силу.

Ранее по инициативе главы Новокузнецка Сергея Кузнецова в городе усилился контроль над безбилетниками. Теперь в автобусах стали появляться контролеры, которые штрафуют пассажиров за неоплаченный проезд. Однако многие жители остались недовольны работой таких проверяющих.

– Ехал я значит в автобусе, зашел на одной остановке, уже приготовил деньги за проезд и ждал следующей остановки, чтобы оплатить и на следующей остановке, зашли контролеры вместе с полицией. Оплатить они никому не дали, вырубили валидаторы и заставили писать протоколы всех, у кого нет билета (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – написал один из пользователей.

Горожанин также добавил, что контролеры не разбирались, почему проезд мог быть не оплачен. Например, штраф получили те, кто просто не успел этого сделать, и у кого не прошла оплата по карте, попавшей в стоп-лист.


Кроме того, местные жители пожаловались, что некоторые проверяющие группы останавливают движение транспорта для проведения проверки, из-за чего многие новокузнечане опаздывают. При этом, как рассказали граждане в соцсетях, зафиксирован случай, когда недовольного происходящим человека просто вытащили из автобуса.

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