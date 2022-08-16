Новокузнечане массово лишатся холодной воды

Согласно информации Единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка, в городе запланированы ремонтные работы на сетях ЖКХ, в связи с которыми будет проведено отключение холодной воды для некоторых потребителей.

Так, временное прекращение холодного водоснабжения уже произошло в Куйбышевском и Центральном районах, причем продлится оно с 01:00 часов до 23:00 часов 16 августа. Воды лишились горожане, проживающие по следующим адресам:

Транспортная (14, 20, 65, 67б, 69/1, 69а, 71а, 77а, 77б, 81(в.к), 83а, 87, 89, 89/2, 89а, 89в, 91, 91а); Абаканская (45-122), Авроры, Амбулаторный, Банковский, Бенгальский, Березовская, Букинский, Варшавская (52-129), Верхне-Восточная, Володарского, Рабочая, пер. Володарского, Фрунзе, Волховская, Восточная, Гайдара, Горбуновская, Грунтовая (39-58), Грунтовый (27-52), Киселевская, Киселевский, Кондомское (7,19), Крестьянский, Хабаровская, Кронштадтская, Крутая, Мартеновская, Смоленская, пр-д Мартеновский, пр-д Менжинского, Московская, Незнамовский, Пензенский, Новосибирская, Победы, Полесская (1,1/14), Прудовая, Революционная, Стадионная, Садгородская, Урановая, Симферопольская, Соколовская, пр-д Стадионный, Черкасская, Чернышевского.

Вокзальная (35, 36, 38-43, 48-113), 1-й Андреевский (1-22,22/1, 22/2,22/3,22/4), 1-й Элеваторный, 2-й Андреевский, 2-й Элеваторный, Латугина (9-29), Мелькомбинатовский, Пролетарская, 2, Транспортная 49г, Хлебозавод №7 (Транспортная, 87), Молитвенный дом (Чернышевского, 9): до второго этажа.

В Орджоникидзевском районе отключение продлится более двух суток. Водоснабжение новокузнечан прервалось сегодня, 16 августа, в 09:00 часов. Продлится отключение до 17:00 часов 18 августа, при этом на ночь воду будут включать. Воды не будет в домах на следующих улицах:

Неапольский, Неапольская, Перелесский, Терсинская, Петропаловская, Рощинская, Куюкова, Белгородский, Белгородская, Автодорожная, Перелесская, Терновая, Российская, Планетарная, Шахматная, Зенковская, Раздольная, Таргайский, Сельская, Уссурийская, Безводная, Алейская, Саянская, Вилюйская, Двойной, Уклонный, Автодорожная, Фастовый, Винницкий, Актюбинский, Торцевой, Плоскогорная, Хребтовый, Торцевой, Зеркальный, Тополевая, Оршанская, Донбасская, Холмская, Кавказская, Односторонняя.

Кроме того, на время работ в Орджоникидзевском районе пройдут временные отключения электричества.