Новокузнечане лишились возможности прогулок в популярном сквере

Движение по скверу Жукова в Новокузнецке попало под запрет для местных жителей: горожанам придется передвигаться по обходным дорожкам. Об этом сообщил мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов. Причиной этому стали работы по благоустройству.

Сейчас проходит демонтаж старого покрытия. Планируется, что весь сквер будет замощен однородной плиткой без стыков. При этом конфигурация пространства останется прежней, как и расположение военной техники. Кроме того, к ней добавится еще один объект. Среди прочего, специалисты установят модульный туалет, малые архитектурные формы и скамейки, рассказал градоначальник в своем Telegram-канале.

Благоустройство сквера приурочено к установке стелы "Город трудовой доблести". Высота объекта составит более 17 метров. Официальная церемония открытия запланирована на 13 сентября 2022 года.