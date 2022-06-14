Новокузнечане лишились сна из-за регулярной "веселухи" у ночного магазина

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Круглосуточный магазин стал центром шумных вечеринок в Новокузнецке. Со слов местных жителей, у торгового павильона после захода солнца регулярно появляются пьяные компании, которые не дают жильцам спать.

Свое недовольство житель Новокузнецка выразил в сообществе во "ВКонтакте". По его словам, шумные компании регулярно собираются у круглосуточного магазина на ул. Дузенко, 21Б, в Орджоникидзевском районе, что нарушает покой местных граждан.


При этом горожанин отметил, что после восхода солнца количество посетителей торговой точки резко увеличивается. И несмотря на массовые недовольства усмирить шумных весельчаков никто не может. Уточняется, что точка нелегально торгует спиртными напитками, чем и привлекает местных обитателей.

– Время 12 часов ночи. Под окном рабочий магазин. И днем, и ночью алкоголем торгуют. <...> Спать здесь просто невозможно. На улице лето, окна открываешь <...> а тут всю ночь так, каждый день напролет, – рассказал о проблеме интернет-пользователь из южной столицы.

К слову, в комментариях под публикацией новокузнечане сообщили о безудержной "веселухе" шумных горожан и у Площади торжеств, что не дает жителям многоквартирных домов спать.

Да!
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