Новокузнечане ищут хозяев потерявшегося далматинца

По словам жителей южной столицы Кузбасса, животное видели на проспекте Октябрьский в районе жилого многоквартирного дома №13.

– ...молодая девочка, видно не так давно щенков кормила, очень замерзла, ласковая, – говорится в сообщении.

Очевидцы также поделились кадрами, на которых видно заблудившегося пятнистого питомца. Сейчас собака находится на платной передержке. Если вам что-либо известно о владельцах четвероногого либо вы хотите взять собаку себе, свяжитесь с автором поста в сообществе во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель кузбасского города просит земляков оказать помощь собаке, которая попала под колеса автомобиля. При этом переехавший животной водитель скрылся с места инцидента.