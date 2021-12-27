Новокузнечане ищут хозяев потерявшегося далматинца

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Пользователи соцсетей сообщили о породистой пятнистой "потеряшке": в одном из районов Новокузнецка заблудился далматинец.

По словам жителей южной столицы Кузбасса, животное видели на проспекте Октябрьский в районе жилого многоквартирного дома №13.

– ...молодая девочка, видно не так давно щенков кормила, очень замерзла, ласковая, – говорится в сообщении.

Очевидцы также поделились кадрами, на которых видно заблудившегося пятнистого питомца. Сейчас собака находится на платной передержке. Если вам что-либо известно о владельцах четвероногого либо вы хотите взять собаку себе, свяжитесь с автором поста в сообществе во "ВКонтакте".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель кузбасского города просит земляков оказать помощь собаке, которая попала под колеса автомобиля. При этом переехавший животной водитель скрылся с места инцидента.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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