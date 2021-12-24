Новокузнечане без QR-кодов перечислили способы проникновения в ТЦ

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, в Сети похвастались своим проникновением в местные ТЦ.

Со слов горожан, в ТЦ Новокузнецка люди могут проникнуть даже без QR-кодов. Правда для этого необходимо следовать некоторым хитростям и советам от более опытных в подобных делах земляков.


Так, многие в Сети указали, что в большинстве торговых объектов контролеры уже не столь дотошны: не спрашивают у посетителей паспорта, благодаря чему многие пользуются одним QR-кодом на несколько человек. Однако есть и другие способы обойти систему.

– В "Сити-Молл" можно через "Л"Этуаль" пройти", "В Комету через барбершоп", – признались новокузнечане.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса высказались о введении QR-кодов в автобусах.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32098

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined