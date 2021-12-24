Новокузнечане без QR-кодов перечислили способы проникновения в ТЦ

Со слов горожан, в ТЦ Новокузнецка люди могут проникнуть даже без QR-кодов. Правда для этого необходимо следовать некоторым хитростям и советам от более опытных в подобных делах земляков.

Так, многие в Сети указали, что в большинстве торговых объектов контролеры уже не столь дотошны: не спрашивают у посетителей паспорта, благодаря чему многие пользуются одним QR-кодом на несколько человек. Однако есть и другие способы обойти систему.

– В "Сити-Молл" можно через "Л"Этуаль" пройти", "В Комету через барбершоп", – признались новокузнечане.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса высказались о введении QR-кодов в автобусах.