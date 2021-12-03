Новогодняя вечерка в русском стиле пройдет в Филармонии Кузбасса

Событие состоится во вторник, 4 января, в 18:00

Новогодняя вечерка с Павлом Ухановым

Приглашаем отдохнуть и поучаствовать в исторической реконструкции русского праздничного вечера, отведать праздничных угощений. Лучшего отдыха, как в танцах, песнях, играх, нет!

Поем – и частушки тоже – играем, водим хороводы, учим и танцуем старинные танцы "Кадриль", "Ту-спеп", "Коробочка", общаемся, знакомимся, веселимся!

С нами на вечерке – заслуженный гармонист России, гармонист-виртуоз Павел Уханов (Москва) с супругой Натальей Николаевой; ансамбль народной музыки «СмоРодина»; молодежь Кемеровского государственного института культуры. И мы сами – вместе с вами! В филармонии такого еще не было…

Вечерка в русском стиле! Повеселимся от всей души! Для гостей элементы национальных русских костюмов приветствуются.

Продолжительность: 1 час 30 минут

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.