Новогодняя вечерка в русском стиле пройдет в Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает отдохнуть на русском праздничном вечере с традиционными танцами и играми.

Событие состоится во вторник, 4 января, в 18:00


Новогодняя вечерка с Павлом Ухановым

Приглашаем отдохнуть и поучаствовать в исторической реконструкции русского праздничного вечера, отведать праздничных угощений. Лучшего отдыха, как в танцах, песнях, играх, нет!

Поем – и частушки тоже – играем, водим хороводы, учим и танцуем старинные танцы "Кадриль", "Ту-спеп", "Коробочка", общаемся, знакомимся, веселимся!


С нами на вечерке – заслуженный гармонист России, гармонист-виртуоз Павел Уханов (Москва) с супругой Натальей Николаевой; ансамбль народной музыки «СмоРодина»; молодежь Кемеровского государственного института культуры. И мы сами – вместе с вами! В филармонии такого еще не было…


Вечерка в русском стиле! Повеселимся от всей души! Для гостей элементы национальных русских костюмов приветствуются.


Продолжительность: 1 час 30 минут

6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Да!
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