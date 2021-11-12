Новогодняя ель удивила жителей кузбасского города

Накануне в социальных сетях появилось видео из города Осинники: один из горожан заснял, как в центр города доставляют новогоднюю ель. На кадрах видно, что дерево довольно высокое и объемное.

"Пушистая!", "Какая красавица!", " Неужели у нас в городе классная елка будет?" ‒ прокомментировали видео восхищенные горожане.

Сотрудники мэрии сообщили, что елка была привезена из местного лесничества. Высота дерева ‒ около 17 метров.

‒ В ближайшие дни главная городская ель засверкает огнями и, конечно ее начнут украшать всевозможными игрушками и гирляндами, ‒ рассказали в пресс-службе администрации Осинников.

Отмечается, что с наступлением подходящих погодных условий начнется сооружение ледового городка.