Новогодняя ель удивила жителей кузбасского города

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Фото:  

Вид новогодней елки приятно удивил жителей одного из городов Кемеровской области.

Накануне в социальных сетях появилось видео из города Осинники: один из горожан заснял, как в центр города доставляют новогоднюю ель. На кадрах видно, что дерево довольно высокое и объемное.

"Пушистая!", "Какая красавица!", " Неужели у нас в городе классная елка будет?" ‒ прокомментировали видео восхищенные горожане.

Сотрудники мэрии сообщили, что елка была привезена из местного лесничества. Высота дерева ‒ около 17 метров.

‒ В ближайшие дни главная городская ель засверкает огнями и, конечно ее начнут украшать всевозможными игрушками и гирляндами, ‒ рассказали в пресс-службе администрации Осинников.

Отмечается, что с наступлением подходящих погодных условий начнется сооружение ледового городка.

Фото:  
Да!
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