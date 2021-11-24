Новогодняя Dance-Party с Бригадой У состоится в филармонии Кузбасса

Событие состоится в понедельник, 27 декабря, в 16:00
Кемерово! К нам едет Бригада У (г. Москва)! Ведущие популярного радиошоу станут специальными гостями новогодней Dance-Party в филармонии Кузбасса!Тебя ждет по-настоящему УЛЕТНЫЙ ВЕЧЕР!
Будет все, что ты любишь:
- Топовая танцевальная музыка! Усидеть не получится!
- Фирменные игры Бригады У! Это даже удобнее, чем в радиоэфире – не нужно никуда звонить!
- Эксклюзивные подарки! Такие точно нигде не купить!
А еще будет много удивительных открытий: Джем отроет миру твой танцевальный талант! Вики удивит вокалом! А Вэл активирует новогоднее настроение!
Встречаемся в филармонии Кузбасса, 27 декабря в 16:00 и в 19:00.
Внимание! Количество билетов ограничено!
И не забудь зарядить телефон, чтобы не остаться без фото с Бригадой У!
Скоро можно будет оплатить билет Пушкинской картой.
Продолжительность: 2 часа
12+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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