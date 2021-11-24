Новогодняя Dance-Party с Бригадой У состоится в филармонии Кузбасса

Событие состоится в понедельник, 27 декабря, в 16:00

Новогодняя Dance-party с Бригадой У

Кемерово! К нам едет Бригада У (г. Москва)! Ведущие популярного радиошоу станут специальными гостями новогодней Dance-Party в филармонии Кузбасса!Тебя ждет по-настоящему УЛЕТНЫЙ ВЕЧЕР!

Будет все, что ты любишь:

Топовая танцевальная музыка! Усидеть не получится!

Фирменные игры Бригады У! Это даже удобнее, чем в радиоэфире – не нужно никуда звонить!

Эксклюзивные подарки! Такие точно нигде не купить!

А еще будет много удивительных открытий: Джем отроет миру твой танцевальный талант! Вики удивит вокалом! А Вэл активирует новогоднее настроение!

Встречаемся в филармонии Кузбасса, 27 декабря в 16:00 и в 19:00.

Внимание! Количество билетов ограничено!

И не забудь зарядить телефон, чтобы не остаться без фото с Бригадой У!

Скоро можно будет оплатить билет Пушкинской картой.

Продолжительность: 2 часа

12+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.