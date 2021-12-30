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"Новогодняя акция" лишила кузбассовца почти 40 тысяч рублей

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Житель одного из городов Кемеровской области стал жертвой обмана, пытаясь выгодно купить билеты на самолет.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель, 45-летний мужчина, обнаружил в Сети предложение о продаже авиабилетов до Сочи. При этом покупку предлагалось совершить со скидкой по "новогодней акции": за перелет нужно было отдать 6 825 рублей. Прокопчанин заполнил требующиеся данные и перешел к оплате.

"Когда горожанин ввел данные своей банковской карты, на его мобильный телефон поступило смс-сообщение с кодом подтверждения. Он ввел указанное цифровое значение, после чего получил уведомление, что оно некорректное. В этот же момент он заметил новый смс-код. Мужчина ввел его и обнаружил списание около 37 000 рублей", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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