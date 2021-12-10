Новогодний органный концерт состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в воскресенье, 26 декабря, в 17:00

Новогодний Орган-Gala

В преддверии самого волшебного праздника мы ждем вас на концерте "Новогодний ОРГАН-GALA". Скоро, скоро торжество! И наш концерт даст вам это ощутить. Вы услышите произведения Г. Ф. Генделя, А. Вивальди, В. Моцарта, Э. Грига, П. И. Чайковского, А. П. Бородина.

Это будет незабываемый предпраздничный вечер с нашими артистами Еленой Шевченко (орган), Ольгой Музыковой (сопрано), Дмитрием Ганиным (тенор) и Евгением Дмитриевым (бас).

Музыковед: Анастасия Скулкова.

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