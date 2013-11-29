Новогодние подарки в формате XXL: что подарить активному человеку?

Очки
Высококачественные очки – прекрасный подарок для владельцев снегоходов или квадроциклов, а также горных лыж и сноубордов. В первом случае очки прекрасно подойдут под универсальные, кроссовые шлемы, во втором – как самостоятельный аксессуар, который понравится всем лыжникам и райдерам. Выбор – широкий, и по ценовой категории, и по цветовой гамме и модельному ряду, и по фирмам производителям. В ряду этих фирм есть и всемирно известные, вроде 509 или Klim. О качестве этих товаров можно не говорить.
Термобелье и подшлемники
Этот подарок понравится не только тем, кто проводит досуг в лесу или горах, катаясь на лыжах или снегоходе, но и всем любителям активного отдыха, будь то прогулка с собакой, охота или пикник. Термокуртки, термоштаны, подшлемники, носки и нижнее белье, Термобелье отлично пропускает влагу, не препятствуя испарению пота, а само при этом остается сухим. В зависимости от материала, термобелье предназначено для различных видов нагрузки. А вам останется только сообщить консультанту размер и увлечения человека, которому предназначается этот подарок.
Аксессуары для активного отдыха
Надо заметить, что отправиться на природу, не прихватив с собой необходимые инструменты, вроде лопаты или пилы, рискнет не каждый. Особенно, если отправляешься на снегоходе в непролазные лесные дебри. Однако здоровенную лопату или деревянный топор с собой не потащишь. На помощь придут аксессуары, специально придуманные для таких случаев, например, финской фирмы Fiskars. В арсенале чего только нет – и складные лопаты, внутри которых прячется пила, и мощные, но миниатюрные секаторы, и точилки для ножей, и топоры. Все это прекрасно поместится в рюкзак снегохода и обязательно понравится каждому практичному и хозяйственному человеку.
Чехлы для техники
Владелец мотоцикла, квадроцикла или снегохода наверняка обрадуется чехлу, который сможет защитить технику и во время стоянок на улице (от грязи, мороза и снега, дождя и пыли), а также по время перевозок в открытом прицепе. Согласитесь, мало приятного в том, чтобы оставить во дворе дома чистенький снегоход, а перед поездкой обнаружить намерзший на сидение лед и прочие прелести снежной и холодной зимы. Причем, в других временах года есть такие же неудобства. А когда есть чехол – нет проблемы.
Перчатки
Перчатки – неотъемлемая часть нашего гардероба в холодное время года. И уж тем более они необходимы, когда мы покидаем город и отправляемся на природу. При этом, как бы не было обидно, перчатки имеют свойство теряться в сугробе или забываться, а потому будут незаменимы в качестве подарка для сноубордиста, лыжника или владельца снегохода. Особенно, когда они произведены под известным брендом.
Обувь
Те люди, кто часто сталкиваются с лютыми морозами, знают цену качественной обуви, способной противостоять экстремальным температурам. Задумайтесь, нам кажется, что холодно – это когда минус тридцать. А когда в минус тридцать летишь на снегоходе, то температура превращается в минус сто. На этот случай мотоцентр «XXL» предлагает обувь именитого бренда Baffin. Здесь можно приобрести мужскую, женскую и детскую обувь этой фирмы, которая сохранит ноги в абсолютной сухости и тепле в самые экстремальные морозы, ведь она «работает» даже в те самые минус сто по Цельсию!
Шлемы
Кроссовые шлемы – в подарок любителям внедорожных мотогонок, а также владельцам квадроциклов и снегоходов, предпочитающих вместо визора очки.
Шлемы-модуляторы – такой подарок оценит каждый водитель снегохода, который на собственном опыте знает, как неудобно снимать с головы шлем после продолжительной езды, чтобы перекусить или пообщаться. Модулятор позволяет просто поднять стекло, при этом оставляя голову в тепле. Кстати, при покупке шлемов фирмы Vega, каждый получит в подарок визор с электроподогревом.
Шлемы-интегралы – самые обычные, закрытые модели, любимые многими экстремалами.
Шлемы-трансформеры – такие, где можно без труда снять нижнюю часть, превратив полноценный шлем практически в каску, в которую, между прочим, встроены солнечны очки. Прекрасный подарок для тех, кто со сменой сезона лишь меняет транспорт.
Дополнительные осветительные приборы
Для того, чтобы лучше видеть, для того, чтобы тебя было лучше видно, а также для того, чтобы любимый снегоход или квадрик выглядел невероятно круто, пригодятся дополнительные осветительные приборы. Например, фирмы Work Light. Все эти приборы диодные (ну, модный нынче LED), а, значит – светят очень ярко, при этом экономят заряд аккумулятора. В качестве подарка – самое то!
Бензогенератор или лебедка
Отличный подарок для тех, кто не знает, где окажется на следующий день. И если вы никогда не пробовали зарядить телефон в глухой тайге, то не спрашивайте, зачем оно надо. Да и на даче без электричества скучно – ни телевизор не посмотреть, ни музыку послушать. А вот маленькая автономная электростанция, именуемая бензогенератором, способна поправить положение дел, сделав пребывание в любой глуши комфортным.
А лебедка, например T-max, и вовсе незаменимая штука. И очень крутая, как говорят знающие люди. Так чего бы не подарить крутую штуку крутому человеку?
Рюкзаки
На все случаи жизни – для мотоциклистов, квадроциклистов и снегоходоциклистов. Понравиться каждому – ведь цветовая гамма и объем на любой вкус, так же, как и формы-производители: Icon, IXS, Klima и другие.
Экипировка
Потрясающий подарок для каждого активного человека. Куртки, штаны или комбинезон, в общем, верхняя снегоходная одежда – главный элемент, отвечающий за комфорт и удобство водителя или пассажира снегохода. Важно, чтобы все элементы верхней одежды были непродуваемыми и непромокаемыми, прочными, но дышащими. Ну, и конечно, внешний вид играет не последнюю роль. А потому приобретать «снежную» экипировку нужно только проверенных изготовителей, вроде Arctic Cat или Klim.
Комплект колес
Тем, кто готовит сани летом, непременно понравится новый комплект колес для квадроцикла или мотовездехода. Сезон закончен, и, возможно, предыдущие шины уже не так держат сцепление, особенно, если водитель ездил по асфальту. А тут – раз, и новенькие! Не забывайте, что смена резины равняется улучшению проходимости и даже увеличению клиренса.
Мото-куртки
Вновь для тех, кто готовит сани зимой. Хотя, стоит только посмотреть на эти потрясающие модели, как их хочется купить все зависимости от времени года и наличия мотоцикла вообще! Ярко-зеленая и ярко-желтая, с защитой и потрясающей харизмой (насколько харизмой может обладать куртка), фирмы Icon. Классные куртки, чего греха таить. Покупайте, дарите себе или любимым, и остаться без внимания в новом сезоне не получится.
Квадроциклы
Да хоть ребенку! Например, в «XXL» есть квадроцикл Arctic Cat 150 – надежный вездеход для юных райдеров. Детский квадроцикл Arctic Cat 150 является хорошим варинтом для перехода от детской модели к настоящему взрослому квадроциклу. Двигатель с воздушным охлаждением и электростартером - отличная связка. Также у квадроцикла полностью автоматическая передача.
Квадроцикл CF MOTO CF-500-A – это самая базовая модель утилитарных квадроциклов CFMOTO, представляющая собой многофункциональный мотовездеход для самого различного рода использования: от прогулок на природе, до покорения бездорожья. Отличный вариант в среднем ценовом сегменте.
Квадроцикл CFMOTO CF625-X6, может похвастаться новым, более мощным двигателем с электронным контролем впрыска топлива, способен экономить до 25% топлива, а также рядом технических новшеств, вроде защиты штоков или гидравлическими амортизаторами. Можно сказать, что CF MOTO X6, по совокупности факторов, радует отличными ездовыми качествами и комфортом, вкупе с интересным дизайном и качеством продукции за сравнительно небольшие деньги.
Квадроцикл Sportsman 800 EFI Forest – это надежный вездеход с мощным 2-х цилиндровым инжекторным двигателем, который заводится при любой температуре. Автоматическая система полного привода подключает все четыре колеса при пробуксовке и возвращается к двум после прохождения трудного участка. Эта система улучшает экономичность и управляемость и делает его надежным помощником в работе и путешествии.
Снегоходы
Дамы и господа, да хоть ребенку! Например, снегоход Arctic Cat SNO PRO 120, почти полный аналог «взрослого». Детские снегоходы созданы с повышенным уровнем безопасности и надежности, его технические и эргономические характеристики поражают. Обратите внимание на мощный 4-тактный двигатель с рабочим объемом в 123 «кубиков». Отличное начало для знакомства подрастающего поколения с техникой.
Снегоход Polaris Widetrak LX - самый популярный утилитарник в серии. Популярность данного снегохода остается неизменной на протяжении нескольких лет. Polaris вложила в снегоход Widetrak LX весь опыт и знания, создав образцовый утилитарный снегоход. Каждый, кому довелось управлять этой машиной, ощутил всю ее мощь и силу. Благодаря надежной конструкции шасси можно свободно передвигаться по глубокому снегу даже с прицепом. А уж поездки «выходного дня станут сплошным удовольствием!
Polaris FS IQ Widetrak - это снегоход, который прекрасно подойдет для охотников, лесников и всех кому необходима надежный помощник, который не подведет даже в самых тяжелых условиях. Благодаря подвеске на двойных А-образных рычагах FS IQ Widetrak с комфортом доставит двух человек и пол тонны груза в самые труднодоступные места. Комфортное сиденье с регулируемой спинкой позволяет с удобством ехать на FS IQ Widetrak как одному, так и вдвоем, а подогрев рукояток пассажирского сиденья добавляет дополнительный комфорт пассажиру.
Работа или удовольствие? Охота или приятная поездка по снежной целине и глубокому снегу? Выберите и то, и другое! Снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT для тех, кто работает зимой, и кто нуждается в надежной и стойкой рабочей машине, которая в любых ситуациях продолжает двигаться вперед.
А еще в мотоцентре «XXL» проходит глобальная распродажа – скидки на всю мототехнику до 95 000 рублей. Это ли не повод сделать подарок тому, кто его очень ждет?
За подробную консультацию мы благодарим
Мотоцентр «XXL»
г.Кемерово,
ул. Тухачевского, 58в
Фото Максима Федичкина
Автор: Ксения Климкина
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