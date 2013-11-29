Новогодние подарки в формате XXL: что подарить активному человеку?

Предновогодняя подарочная лихорадка уверенно набирает обороты, а значит – каждый из нас задумывается, чем одарить любимых и близких людей, а, может быть, и порадовать себя самого. Так почему бы не воспользоваться тем, что мы живем в снежной столице Кузбасса, и не обратить свое внимание на подарки для настоящих сибиряков? Чтобы не ошибиться с выбором, мы обратились к настоящим профессионалам в этом деле – в мотоцентр «XXL». Здесь мы убедились, что подарки бывают разные – на любой вкус и кошелек.