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Новогодние автобусы появились на дорогах Кемерова

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали о запуске праздничного общественного транспорта. Ранее эти автобусы вызвали у кемеровчан неоднозначную реакцию.

Накануне, 30 декабря, на дороги Кемерова вышли три новогодних автобуса, корпусы которых украшены светящимися гирляндами. Сообщается, то праздничными стали три маршрута, связывающие несколько районов города: №23, №27 и №51. Украшенный общественный транспорт выходит в вечерние рейсы. Сотрудники мэрии кузбасской столицы подчеркнули, что иллюминация сделана из силикона и приспособлена для использования в условиях низких температур и влажности.

– Такая же подсветка на протяжении нескольких лет украшает столичный общественный транспорт и дарит жителям и гостям праздничное настроение, – отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

Напомним, что ранее кемеровчане возмутились способом крепления данных гирлянд к новым автобусам, однако городские власти заявили, что дыры в корпусе не нанесут вреда транспорту.

Да!
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