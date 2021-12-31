Новогодние автобусы появились на дорогах Кемерова

Накануне, 30 декабря, на дороги Кемерова вышли три новогодних автобуса, корпусы которых украшены светящимися гирляндами. Сообщается, то праздничными стали три маршрута, связывающие несколько районов города: №23, №27 и №51. Украшенный общественный транспорт выходит в вечерние рейсы. Сотрудники мэрии кузбасской столицы подчеркнули, что иллюминация сделана из силикона и приспособлена для использования в условиях низких температур и влажности.

– Такая же подсветка на протяжении нескольких лет украшает столичный общественный транспорт и дарит жителям и гостям праздничное настроение, – отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

Напомним, что ранее кемеровчане возмутились способом крепления данных гирлянд к новым автобусам, однако городские власти заявили, что дыры в корпусе не нанесут вреда транспорту.