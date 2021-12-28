Новогоднее убранство Кемерова разочаровало горожан

Накануне в социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появилась запись, в которой градоначальник продемонстрировал украшение площади Советов к Новому году. Реакция горожан на данную публикацию, однако, оказалась неоднозначной. Кемеровчане пожаловались, что не чувствуют новогоднего настроения из-за недостатка украшений на улицах.

‒ "Город темный и унылый, праздник не чувствуешь", "С каждым годом все скуднее и скуднее!", "Только площадь и украшена, а город серый и мрачный", ‒ написали пользователи на странице Ильи Середюка в Instagram.

Некоторые комментаторы, тем не менее, остались довольны новогодним убранством города и посоветовали негодующим кемеровчанам обратить внимание на праздничную иллюминацию и украшения.