Новогоднее убранство Кемерова разочаровало горожан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы возмутились недостаточным количеством новогодних украшений на улицах.

Накануне в социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появилась запись, в которой градоначальник продемонстрировал украшение площади Советов к Новому году. Реакция горожан на данную публикацию, однако, оказалась неоднозначной. Кемеровчане пожаловались, что не чувствуют новогоднего настроения из-за недостатка украшений на улицах.

‒ "Город темный и унылый, праздник не чувствуешь", "С каждым годом все скуднее и скуднее!", "Только площадь и украшена, а город серый и мрачный", ‒ написали пользователи на странице Ильи Середюка в Instagram.

Некоторые комментаторы, тем не менее, остались довольны новогодним убранством города и посоветовали негодующим кемеровчанам обратить внимание на праздничную иллюминацию и украшения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32204

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined