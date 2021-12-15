Разумеется, новогодний спектакль не может пройти без участия главных персонажей праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Прямо на манеже кемеровского цирка они поздравят детей и взрослых с наступающим 2022 годом и пожелают узнать их самые сокровенные желания, вероятно, чтобы исполнить их!

Продюсерский центр Гии Эрадзе – синоним знака качества. А это значит, что его новогоднее шоу "Песчаная Сказка", произведет на вас очень яркое впечатление и надолго запечатлеет в душе неповторимую атмосферу праздника и волшебства!