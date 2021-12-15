Новогоднее шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в Кемерове

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Продюсерский центр Гии Эрадзе "Королевский цирк" предлагает кемеровчанам и гостям столицы Кузбасса посетить один из своих лучших спектаклей "Песчаная сказка".

"Песчаная сказка" – уникальной цирковое шоу, созданное в формате синтеза театра, мюзикла и цирка. Сложнейшие номера и удивительные аттракционы с участием титулованных артистов и экзотических животных сплетены в единый захватывающий сюжет, удерживающий интерес зрителя независимо от возраста. Чарующий мир циркового искусства не оставит равнодушным ни взрослых ни детей.

В новогоднем шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" вы познакомитесь с белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, озорными обезьянами. В сопровождении грациозных артистов перед вами предстанут невозмутимые двугорбые верблюды. Представление украсят яркие, гордые павлины.

Зрителям кемеровского цирка представится уникальная возможность увидеть единственный в мире аттракцион с группой дрессированных гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.


Три огромных полуторатонных африканских бегемота выполнят для вас фантастические трюки. Считается, что эти животные не поддаются дрессуре. Однако Тофику Ахундову удалось сделать невозможное: дрессировщик не только приручил диких животных, но и нашел с ними общий язык.

В шоу "Песчаная сказка" задействованы титулованные артисты Росгосцирка. Это звезды, неоднократно побеждавшие в российских и международных конкурсах циркового искусства, удостоенные самых высоких титулов и наград профессионального сообщества. Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, мастера конной акробатики – жокеи, буффонадные жонглеры на моноциклах – их работа впечатлит самых требовательных зрителей.

Разумеется, новогодний спектакль не может пройти без участия главных персонажей праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Прямо на манеже кемеровского цирка они поздравят детей и взрослых с наступающим 2022 годом и пожелают узнать их самые сокровенные желания, вероятно, чтобы исполнить их!


Продюсерский центр Гии Эрадзе – синоним знака качества. А это значит, что его новогоднее шоу "Песчаная Сказка", произведет на вас очень яркое впечатление и надолго запечатлеет в душе неповторимую атмосферу праздника и волшебства!

Цирковое шоу заслуженного артиста России Гия Эрадзе "Песчаная сказка" будет проходить в Кемеровском государственном цирке с 18 декабря 2021 по 16 января 2022 года.

Билеты можно приобрести в кассах цирка по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленина, 56
или на сайте www.circus-kemerovo.ru.
Справки по телефонам: 8 (3842) 52­-23­-12; 8 (3842) 52-­25­-55.
Да!
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