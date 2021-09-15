Новое землетрясение произошло утром в Кузбассе

Сегодня утром в среду, 15 сентября, на территории Кемеровской области специалисты зафиксировали сейсмическую активность: подземный толчок с магнитудой 3,2 балла в 5:58 был выявлен в Крапивинском районе региона.

В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН рассказали, что землетрясение произошло по координатам 55.22 градуса северной широты и 86.84 градуса восточной долготы, севернее поселения.

Днем ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сейсмособытие по естественным причинам произошло утром на западе Кузбасса.