Новое землетрясение произошло около Новокузнецка

Сейсмологи Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН сегодня в понедельник, 11 июля, обнаружили сейсмическую активность около Новокузнецка.

По их информации, землетрясение с магнитудой 2,5 произошло в 16:43 по местному времени. Известно, что случившиеся подземные толчки вызваны деятельностью человека. Предположительно, это мог быть взрыв на угольном разрезе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что толчки магнитудой 2,7 сотрясли землю на территории у кузбасской деревни.