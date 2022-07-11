Новое землетрясение произошло около Новокузнецка

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Этим днем на территории Кузбасса произошло новое землетрясение. В этот раз подземные толчки были зафиксированы специалистами у Новокузнецка.

Сейсмологи Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН сегодня в понедельник, 11 июля, обнаружили сейсмическую активность около Новокузнецка.


По их информации, землетрясение с магнитудой 2,5 произошло в 16:43 по местному времени. Известно, что случившиеся подземные толчки вызваны деятельностью человека. Предположительно, это мог быть взрыв на угольном разрезе.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что толчки магнитудой 2,7 сотрясли землю на территории у кузбасской деревни.

Фото: Алтае-Саянский ФИЦ ЕГС РАН

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