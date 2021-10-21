Новое расписание автобусов появилось на остановках в Кемерове

Пассажирский транспорт в Кузбассе перешел на зимний режим работы, в связи с чем расписание движения автобусов изменилось.

‒ Количество машин, обслуживающих муниципальные маршруты, увеличено на 15 графиков, ‒ сообщают в пресс-службе УЕЗТУ.

Размещением актуальной информации на остановках занимаются специалисты. Таблички с новым расписанием уже размещены на более чем 750 остановочных пунктах. Завершить работы планируется 25 октября.

Также с 25 октября в Кемерове изменится расписание трех маршрутов.