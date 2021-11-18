Новое оборудование поступило в медучреждения трех городов Кузбасса

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Сотрудники администрации Кемеровской области рассказали об обновлении части оборудования нескольких поликлиник региона.

Сообщается, что современное оборудование поступило в медучреждения Новокузнецка, Кемерова и Мариинска.


Поликлиника Мариинской городской больницы им. М.В. Богониса получила пять аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма. С помощью данного оборудования можно получить наиболее полные и точные сведения о состоянии сердца.


В новокузнецкие поликлиники №2 и №3 поступили два новых аппарата для флюорографии. Данное оборудование позволит увеличить темпы обследований пациентов, а также делать снимки высокого разрешения с минимальной лучевой нагрузкой на организм. Кроме того, особая конструкция аппаратов даст возможность обследовать маломобильных пациентов.


Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева в Кемерове приобрела новый аппарат УЗИ для офтальмологической поликлиники. Его преимущество заключается в том, что он может увеличивать разрешение изображения на 30% и улучшает визуализацию изменений при заболеваниях сетчатки, стекловидного тела, травмах и онкологических заболеваниях глаза, что позволяет быстро и точно поставить диагноз и приступить к лечению, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Ожидается, что новое оборудование повысит точность и оперативность медицинских обследований, а также сделает диагностику более доступной для кузбассовцев.

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