Новое оборудование поступило в две кузбасские больницы

Поликлиника в Белове и больница в Киселевске получили новое диагностическое оборудование. Ожидается, что это позволит расширить возможности врачей, увеличить количество пациентов и точность диагнозов.

‒ Новое оборудование поступает в регион практически каждый день, — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.



Минздрав Кузбасса сообщил, что в Беловской поликлинике был установлен цифровой рентгеновский аппарат, который позволит проводить до 30 обследований за смену. В больницу Киселевска поступили шесть программно-аппаратных комплексов суточного мониторирования артериального давления, которых в медучреждении раньше не было.

Напомним, что на развитие здравоохранения в Кемеровской области власти планируют потратить 2, 2 миллиарда рублей во второй половине 2021 года.