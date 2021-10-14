Новое оборудование поступило в две кузбасские больницы

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Два медучреждения в Кемеровской области оснастили новой техникой.

Поликлиника в Белове и больница в Киселевске получили новое диагностическое оборудование. Ожидается, что это позволит расширить возможности врачей, увеличить количество пациентов и точность диагнозов.

Новое оборудование поступает в регион практически каждый день, — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Минздрав Кузбасса сообщил, что в Беловской поликлинике был установлен цифровой рентгеновский аппарат, который позволит проводить до 30 обследований за смену. В больницу Киселевска поступили шесть программно-аппаратных комплексов суточного мониторирования артериального давления, которых в медучреждении раньше не было.


Напомним, что на развитие здравоохранения в Кемеровской области власти планируют потратить 2, 2 миллиарда рублей во второй половине 2021 года.

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