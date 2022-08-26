Новое областное звание появилось в Кузбассе

Сегодня, 26 августа, в электронном бюллетене администрации регионального правительства появилось постановление об учреждении награды "Заслуженный финансист Кузбасса". Из документа следует, что она присваивается специалистам органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, внесшим значительный вклад в развитие экономики и финансов региона.

Кандидат на получение награды должен иметь как минимум 10-летний стаж работы в сфере экономики, а также быть награжденным хотя бы одной наградой Кемеровской области. Кроме удостоверения о присвоении звания, награждаемый получит также нагрудный знак из желтого золота 585-ой пробы.