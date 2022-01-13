Новое медицинское оборудование поступило в города Кузбасса

Новое высококачественное оборудование пополнило больницы Новокузнецка и Белова.
Теперь пациенты беловских больниц №1 и №2 могут пройти обследование на новых УЗИ-аппаратах.
А в южной столице Кузбасса стало на 40 кислородных концентраторов больше. Это поможет в лечении больных, которых по-прежнему много на фоне пандемии, подчеркнул губернатор области Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.
Оборудование поступило в медучреждения по программе модернизации здравоохранения Кузбасса.
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