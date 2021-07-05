Новое историческое здание появилось в Томской писанице

В прошлую пятницу, 2 июля, на территории Верхотомского острога в Томской писанице состоялось открытие нового исторического здания, ставшего еще одним объектом масштабного проекта музей-заповедника.
Избу приказчика уже посетили высокопоставленные гости, в числе которых генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса и другие.
Запечатлеть внутреннее убранство и внешнее величие древних зданий удалось фотокорреспонденту AVOKADO Андрею Зонину.
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