Новая зона отдыха появится в районе кемеровского бульвара Строителей

Подробности о строительстве новой зоны для досуга жителей областного центра на участке в районе бульвара Строителей от Притомского до Детской железной дороги, где неподалеку расположен корпус президентского кадетского училища, стали известны из документа, опубликованного на сайте администрации города Кемерово.

В тексте постановления указано, что в кузбасской столице в скором времени для горожан оборудуют парк культуры и отдыха, площадь которого, согласно проектной документации, составит 45 217 квадратных метров земли.