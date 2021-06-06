Новая жертва коронавируса появилась в Кемерове

Как указано в сводке от 6 июня 2021 года, китайский вирус унес жизнь еще одной женщины в Кемеровской области.

– У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, – уточняется в сводке.

Кроме того, сегодня стало известно о 65 новых случаях заражения кузбассовцев COVID-19.

Таким образом, с марта прошлого года в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 36 054 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 584 пациентов. 735 человек скончались от вызванных COVID-19 последствий