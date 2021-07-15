Новая стела появится на въезде в кузбасский город

Конструкцию, расположенную на въезде в Киселевск, вскоре демонтируют, сообщил мэр Максим Шкарабейников в Instagram. Производиться соответствующие работы будут в рамках проекта по обновлению стелы с названием города. Ранее градоначальник обсудил вопрос с местными жителями в Сети и получил множество одобрительных отзывов.

Объект будет обновлен за счет установки новой стелы. Займет свое место конструкция, как предполагается, уже ко Дню шахтера. Кроме того, на участке рядом с объектом будет смонтировано освещение, которого, как уточнил мэр, ранее никогда не было.