Новая спортшкола и крытый футбольный манеж появятся в Кузбассе к концу 2024 года

0
Фото:  

Власти Кузбасса заключили соглашение с Российским футбольным союзом, в рамках которого запланировали в течение ближайших нескольких лет строительство новых спортивных объектов.

В Кемеровской области появится крытый футбольный манеж, строительство которого планируется завершить в концу 2024 года. Такое решение принято после заключение соглашения кузбасских властей с Российским футбольным союзом.

– Планируется построить крытый полноразмерный футбольный манеж, заменить покрытие поля на кемеровском стадионе "Шахтер". В регионе будет открыта еще одна спортивная школа, появятся новые соревнования, квалифицированные тренеры и судьи, – сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Также изменения коснутся уже действующих в регионе учреждений спорта. Так, одна из ведущих спортивных школ получит статус "Региональный центр РФС". Еще двум школам присвоят статус "Детский футбольный центр". Они получат финансовую и методологическую помощь от Российского футбольного союза, отметил президент РФС Александр Дюков.


Власти региона выразили надежду, что таким образом удастся привлечь к спортивной жизни как можно больше кузбассовцев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25069

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined