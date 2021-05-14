Новая спортшкола и крытый футбольный манеж появятся в Кузбассе к концу 2024 года

В Кемеровской области появится крытый футбольный манеж, строительство которого планируется завершить в концу 2024 года. Такое решение принято после заключение соглашения кузбасских властей с Российским футбольным союзом.

– Планируется построить крытый полноразмерный футбольный манеж, заменить покрытие поля на кемеровском стадионе "Шахтер". В регионе будет открыта еще одна спортивная школа, появятся новые соревнования, квалифицированные тренеры и судьи, – сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Также изменения коснутся уже действующих в регионе учреждений спорта. Так, одна из ведущих спортивных школ получит статус "Региональный центр РФС". Еще двум школам присвоят статус "Детский футбольный центр". Они получат финансовую и методологическую помощь от Российского футбольного союза, отметил президент РФС Александр Дюков.

Власти региона выразили надежду, что таким образом удастся привлечь к спортивной жизни как можно больше кузбассовцев.