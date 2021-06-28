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Новая школа появится в Рудничном районе Кемерова

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Общеобразовательное учреждение будет обустроено на территории микрорайона №13 в Рудничном районе областного центра Кузбасса. Новая школа сможет принять до 528 учащихся.

Информацию о возведении нового объекта в Кемерове предоставили в местной мэрии. В соответствующей публикации сотрудники администрации ссылаются на градоначальника Илью Середюка.


Так, стало известно, что проект новой школы уже был направлен на государственную экспертизу. А к работе по ее возведению специалисты приступят сразу после того, как получат положительное заключение от экспертов: будет определен источник финансирования через федеральные, а также региональные программы. Следующий этап – определение подрядчика, готового выполнить работы, и сроков строительства.


Кроме того, в мэрии также отметили, что в Кемерове будут построены еще три школы. Расположатся две из них в микрорайонах 7Б и 15А в Центральном районе, а последняя – в Рудничном районе, представлять из себя образовательное учреждение будет второй блок уже построенного лицея № 89.

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