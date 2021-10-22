Новая школа появится на месте аварийного здания в кузбасском городе

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Власти Кемеровской области заявили о строительстве нового образовательного учреждения в одном из городов региона. Здание возведут на месте старой постройки, признанной аварийной.

О планах на строительство новой школы в Междуреченске сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава области сообщил, что образовательное учреждение будет возведено на месте школы № 2, здание которой признано аварийным.

‒ Размер земельного участка, на котором сейчас размещается школа, не позволяет построить современное образовательное учреждение, рассчитанное на необходимое количество учащихся, ‒ рассказал Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что на прежнем месте будет построена начальная школа, а здание для старшеклассников появится в Западном районе Междуреченска.


Проекты строительства находятся в стадии разработки.

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