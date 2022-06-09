Новая школа почти за 920 млн рублей появится в Кемерове

0
Фото:  

В кузбасской столице власти захотели построить новую крупную школу. Стоимость строительства объекта превысила 900 млн рублей.

На сайте государственных закупок появился тендер, согласно которому власти Кузбасса намерены возвести на территории города Кемерово школу за 918 795 060,11 рубля. Согласно документации, в учебном учреждении смогут обучаться порядка 525 детей. При этом отдельно от основного здания будет размещен блок начальной школы на еще 300 мест. Строительство нового объекта запланировано в микрорайоне "Антипова" в Рудничном районе столицы области.


В роли заказчика выступил Минстрой Кузбасса. Прописано, что общая площадь строения должна составить 5819 метра квадратных. К слову, организации, которая возьмется за исполнение заказа, будет необходимо произвести все работы в срок до 31 ноября 2024 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37051

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined