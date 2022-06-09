Новая школа почти за 920 млн рублей появится в Кемерове

На сайте государственных закупок появился тендер, согласно которому власти Кузбасса намерены возвести на территории города Кемерово школу за 918 795 060,11 рубля. Согласно документации, в учебном учреждении смогут обучаться порядка 525 детей. При этом отдельно от основного здания будет размещен блок начальной школы на еще 300 мест. Строительство нового объекта запланировано в микрорайоне "Антипова" в Рудничном районе столицы области.

В роли заказчика выступил Минстрой Кузбасса. Прописано, что общая площадь строения должна составить 5819 метра квадратных. К слову, организации, которая возьмется за исполнение заказа, будет необходимо произвести все работы в срок до 31 ноября 2024 года.