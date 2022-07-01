Новая школа почти за 1 млрд рублей появится в кемеровском поселке

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Министерство строительства Кемеровской области инициировало аукцион на право возвести в поселке столицы региона общеобразовательную школу почти за один миллиард рублей.

В поселке Пригородный, что территориально принадлежит Кемеровскому муниципальному округу, запланировано строительство новой школы. Стартовая цена контракта составила 963 639 051, 98 рубль, следует из документов, опубликованных на сайте государственных закупок. Стоит отметить, что в роли заказчика выступил Минстрой Кузбасса.


Известно, что в новом объекте будет три этажа, а общая площадь достигнет аж 3 852 "квадратов". Исполнителю необходимо уложиться в срок с 1 августа 2022 года по 20 декабря 2023-го. К слову, кроме самого строительства подрядчик должен полностью благоустроить прилегающую территорию.

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