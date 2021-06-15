Новая поликлиника появится в Ленинском районе Кемерова

В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Кемерова. Она рассказала, что в последнее время Ленинский район города расширяется, появляются новые микрорайоны, однако количество поликлиник остается прежним.

Вскоре на жалобу ответили представители областного Минздрава, которые заявили, что градостроительный план Кемерова включает в себя площадку для новой детской поликлиники, которая будет располагаться в Ленинском районе. Пока создание учреждения находится на этапе составления медико-технического задания для последующей разработки проектно-сметной документации.

О том, где конкретно и когда планируется построить здание, в ведомстве не уточнили.