Новая поликлиника появится в Ленинском районе Кемерова

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Минздрав Кузбасса сообщил о планах по возведению нового медицинского учреждения в Ленинском районе областной столицы.

В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Кемерова. Она рассказала, что в последнее время Ленинский район города расширяется, появляются новые микрорайоны, однако количество поликлиник остается прежним.


Вскоре на жалобу ответили представители областного Минздрава, которые заявили, что градостроительный план Кемерова включает в себя площадку для новой детской поликлиники, которая будет располагаться в Ленинском районе. Пока создание учреждения находится на этапе составления медико-технического задания для последующей разработки проектно-сметной документации.


О том, где конкретно и когда планируется построить здание, в ведомстве не уточнили.

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