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Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Кузбасс

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Самолет с прививками от коронавируса прибыл в Кемеровскую область. Препараты будут использовать в пунктах вакцинации региона.

Кузбасские власти приняли груз, в котором содержалась новая партия вакцины от COVID-19, в пятницу, 25 июня. О поставке сообщил зампредседателя правительства Алексей Цигельник. К моменту публикации соответствующей информации в Сети власти не располагали точной информацией о количестве доз вакцины, поступившей в регион. В этой же связи Цигельник отметил, что рассчитывают они на наличие 42,5 тысячи доз в новой партии. Этого же, по его мнению, может хватить на шесть дней.


Также он уточнил, что коробки с препаратами переносятся на склад. Оттуда же их забирают на специальных машинах из медорганизаций, где были развернуты пункты вакцинации.


Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе заболевание коронавирусом подтвердилось у 173 человек. Были зафиксированы и новые случаи гибели сред тех, кто уже проходил лечение от COVID-19 – таких в Кемеровской области за минувший день пять.

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