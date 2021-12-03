Новая остановка появилась в Новокузнецке в качестве эксперимента

Согласно официальной информации, сегодня, 3 декабря, в Новокузнецке появится новая остановка. Расположена она рядом с домом №20 по улице Звездова. Горожане смогут дождаться на новой остановке автобус №82, передвигающийся по маршруту "Березовая роща - Лента - Березовая роща", сообщает МК со ссылкой на УТиС Новокузнецка.

Подчеркивается, что устройство нового остановочного пункта было выполнено по просьбам новокузнечан. Действовать остановка будет временно, до 3 февраля 2022 года. После этого будет принято решение, оставлять нововведение или нет.