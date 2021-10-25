Новая награда за вклад в экологию появилась в Кузбассе

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Личный вклад в охрану окружающей среды на территории Кемеровской области будет поощряться медалью. Соответствующее постановление опубликовали власти.

Новая областная награда появилась в Кузбассе. Об этом стало известно из постановления на сайте местных властей. В тексте документа указано, что медаль будет выдана в случае, если человек добился значительных достижений в решении вопросов охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, а также обеспечения экологической безопасности на территории региона.

Учредить награду Правительства Кемеровской области – Кузбасса – медаль "За личный вклад в охрану окружающей среды", – следует из текста.

Диаметр награды составит 33 мм, на лицевой стороне будет изображено изображение контура Кемеровской области и зеленого ростка.


Ответственность за исполнение постановления возложена на заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.

Фото: Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса

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