Новая награда за вклад в экологию появилась в Кузбассе

Новая областная награда появилась в Кузбассе. Об этом стало известно из постановления на сайте местных властей. В тексте документа указано, что медаль будет выдана в случае, если человек добился значительных достижений в решении вопросов охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, а также обеспечения экологической безопасности на территории региона.

– Учредить награду Правительства Кемеровской области – Кузбасса – медаль "За личный вклад в охрану окружающей среды", – следует из текста.

Диаметр награды составит 33 мм, на лицевой стороне будет изображено изображение контура Кемеровской области и зеленого ростка.

Ответственность за исполнение постановления возложена на заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.