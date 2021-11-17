Новая награда за трудовые заслуги появилась в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса сообщили о введении в городе медали "Трудовая доблесть".

Накануне, 16 ноября, на заседании горсовета Новокузнецка было принято решение об утверждении медали "Трудовая доблесть". Введение данной награды связано с присвоением южной столице Кузбасса звания "Город трудовой доблести", состоявшемся в июле прошлого года.


Сообщается, что медалью будут награждаться граждане и организации, которые внесли вклад в производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны. Кроме того, награда может быть вручена "гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли, организации (предприятия), имеющим стаж работы в отрасли либо в организации (на предприятии) не менее 10 лет; организациям и коллективам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли, организации (предприятия), и в связи с юбилейными датами со дня их образования (10 лет и каждые последующие 5 лет)", сообщают в пресс-службе Новокузнецкого Горсовета.


Решение о вручении медали будет принимать мэр города. Кроме того, глава Новокузнецка сможет назначить награждаемому единовременную премию в размере не более 10 000 рублей.

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