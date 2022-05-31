Новая награда за пропаганду появилась в Кузбассе

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появился документ, согласно которому в области вводится новое почетное звание "Народный мастер Кузбасса". Обладатели этого звания награждаются специальным нагрудным знаком.

Получить награду могут местные мастера, которые работают в сфере народных художественных промыслов и ремесел, и при этом ведут "активную деятельность по пропаганде народной культуры и искусства Кемеровской области". Среди прочего, власти могут удостоить звания за высокий уровень исполнения изделий и создание творческих школ.

Награждение почетным званием и нагрудным знаком будет проходить два раза в один календарный год.