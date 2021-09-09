Новая магистраль на кемеровском бульваре Строителей откроется в октябре

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Новая магистраль в городе Кемерово, протяженностью более 1,3 километров, которая свяжет сразу два микрорайона кузбасской столицы, будет доступна для проезда автомобилистов и общественного транспорта уже в предстоящем октябре.

Речь идет об участке дороги, которая не только станет продолжением бульвара Строителей в областном центре, но и свяжет между собой новый жилой микрорайон "Верхний бульвар" и поселок Металлплощадка.


Местные власти отметили, что в настоящий момент рабочие с нуля возводят новые инженерные коммуникации, также обустраивают ливневую канализацию и оборудуют освещение.

Кроме крупной магистрали в городском районе появятся и современные пешеходные тротуары, а также дорожки для велосипедистов, зоны, где без препятствий смогут передвигаться граждане с ограниченной мобильностью.


Что касается сроков завершения работ, то подрядчик намерен выполнить план уже к октябрю 2021 года. После открытия проезда по нему будет курсировать общественный транспорт, специалисты уже прорабатывают его будущий маршрут, заключил мэр кузбасской столицы.

Фото: Instagram

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