Новая ледовая арена появится в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса сообщили о планах на строительство еще одного спортивного объекта в городе.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в городе будет построена ледовая площадка "Кузнецкий лед 2". Об этом градоначальник рассказал во время прямого эфира в своем Instagram.

‒ Сейчас готовится проект на "Кузнецкий лед 2". Мы готовим проект оснащения инфраструктуры. Там нужна ливневая канализация, вода, электричество. Это не так просто, ‒ отметил Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос об открытии ледовой арены.

Точная дата строительства объекта мэром названа не была.


Ранее редакция AVOKADO писала об итогах ремонта крупного спортивного объекта в Новокузнецке.

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