Новая ледовая арена появится в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в городе будет построена ледовая площадка "Кузнецкий лед 2". Об этом градоначальник рассказал во время прямого эфира в своем Instagram.
‒ Сейчас готовится проект на "Кузнецкий лед 2". Мы готовим проект оснащения инфраструктуры. Там нужна ливневая канализация, вода, электричество. Это не так просто, ‒ отметил Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос об открытии ледовой арены.
Точная дата строительства объекта мэром названа не была.
Ранее редакция AVOKADO писала об итогах ремонта крупного спортивного объекта в Новокузнецке.
Загрузка комментариев