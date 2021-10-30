Новая камера начала фиксировать нарушения на кемеровском шоссе

На шоссе Леонова около остановки "Аэропорт" в Кемерове ввели в эксплуатацию комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
– Установленный комплекс имеет возможность фиксировать нарушение установленного скоростного режима (60 км/ч), а также нарушение требований пересечения двойной сплошной линии разметки, – сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.
Отмечается, что с 18 по 24 октября по региону камеры выявили 89 957 нарушений. Средства с оплаты штрафов поступят в областной бюджет.
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