Новая инфекционка в Новокузнецке приняла первых пациентов

В новое медицинское учреждения планируют перевести больных из старой инфекционной больницы Новокузнецка, которую постановил закрыть суд из-за ветхого состояния, а также несоответствия современным стандартам. Все пациенты будут доставлены в здание в течение одной недели, заключил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

– Мы построили современную клинику, где единовременно могут проходить лечение более 300 пациентов, это более 11 тысяч человек в год <...> Качественную медицинскую помощь сможет получить каждый житель региона вне зависимости от того, где он живет – в городе или в деревне, – подытожил губернатор шахтерского края.

Отмечается, что новый больничный комплекс предназначен для оказания стационарной помощи больным, которым показаны лечение и диагностика вирусных и хронических гепатитов, а также других инфекционных и паразитарных болезней. В том числе помощь в учреждении предоставят и пациентам с ВИЧ, зараженным нейроинфекцией (вирусной и бактериальной этиологии, с природноочаговыми заболеваниями).