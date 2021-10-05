Новая инфекционка в Новокузнецке приняла первых пациентов

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Новая инфекционная больница в Новокузнецке открыла двери для пациентов после официального открытия, которое состоялось 15 сентября.

В новое медицинское учреждения планируют перевести больных из старой инфекционной больницы Новокузнецка, которую постановил закрыть суд из-за ветхого состояния, а также несоответствия современным стандартам. Все пациенты будут доставлены в здание в течение одной недели, заключил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

– Мы построили современную клинику, где единовременно могут проходить лечение более 300 пациентов, это более 11 тысяч человек в год <...> Качественную медицинскую помощь сможет получить каждый житель региона вне зависимости от того, где он живет – в городе или в деревне, – подытожил губернатор шахтерского края.

Отмечается, что новый больничный комплекс предназначен для оказания стационарной помощи больным, которым показаны лечение и диагностика вирусных и хронических гепатитов, а также других инфекционных и паразитарных болезней. В том числе помощь в учреждении предоставят и пациентам с ВИЧ, зараженным нейроинфекцией (вирусной и бактериальной этиологии, с природноочаговыми заболеваниями).

Фото: Администрация правительства Кузбасса

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