Новая дорога за полмиллиарда рублей ушла под землю в Кемерове

Новая пешеходная дорожка, что соединяет Ленинский район и Металлплощадку, начала разрушаться спустя менее чем 12 месяцев эксплуатации. Так, на некоторых участках асфальтированное покрытие уже сломалось и даже ушло под землю.

Стоит отметить, что специалисты открыли дорогу к концу 2021 года, а на его строительство было потрачено в 473 миллиона рублей. В свою очередь в Министерстве строительства Кузбасса журналисту AVOKADO сказали, что осведомлены о проблеме, а к ее решению приступит подрядная организация.

– Причины будет устанавливать подрядчик. Также он организует ремонт дороги в рамках гарантии. – уточнили в ведомстве.

При этом точные даты завершения ремонтных работ озвучены не были, но, по данным собеседника, все произойдет в ближайшее время.