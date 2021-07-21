Новая дорога в Кемерове соединит три строящихся микрорайона

Работы, как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, по обустройству новой дороги начнутся на Верхнем Бульваре в среду, 21 июля. В публикации отмечается и то, что введение объекта позволит соединить микрорайоны №72 и 74 в Кемерове, а также ЖК «Альпийский двор», расположенный в поселке Металлплощадка. Кроме того, объект поспособствует разгрузке дорог Ленинского района города.

Работы по обустройству объекта будут вестись в рамках федеральной программы. Затрачено на них будет 433 миллиона рублей. Сама укладка нового дорожного полотна, как запланировано, будет завершена до конца октября текущего года.