Новая дорога в Кемерове соединит три строящихся микрорайона

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Кузбасские власти анонсировали укладку нового дорожного полотна на территории областной столицы.

Работы, как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, по обустройству новой дороги начнутся на Верхнем Бульваре в среду, 21 июля. В публикации отмечается и то, что введение объекта позволит соединить микрорайоны №72 и 74 в Кемерове, а также ЖК «Альпийский двор», расположенный в поселке Металлплощадка. Кроме того, объект поспособствует разгрузке дорог Ленинского района города.


Работы по обустройству объекта будут вестись в рамках федеральной программы. Затрачено на них будет 433 миллиона рублей. Сама укладка нового дорожного полотна, как запланировано, будет завершена до конца октября текущего года.

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